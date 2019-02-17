Elazığ
'da huzur uygulaması: Aranan 9 şahıs yakalandı
ELAZIĞ - Elazığ'da polisinin yaptığı "Huzur
Uygulaması" kapsamında 3 bin 433 şahıs sorgulanırken, aranan 9 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında; başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla Türkiye
genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.Elazığ emniyeti uygulama kapsamında, merkez ve ilçelerde, 3 bin 433 şahıs ile 163 araç ve sürücüsünü sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda, nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan 1 şahıs ile yoklama kaçağı olarak arandıkları tespit edilen 8 şahıs yakalandı.İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise 6'sına ruhsatsız olarak faaliyet göstermek,kimlik bildirimsiz olarak işçi çalıştırmak ve sigortasız şahıs çalıştırmaktan işlem yapıldı. 1 iş yerine de kapalı alanda tütün mamulleri kullanılmasına izin verdiği gerekçesiyle işlem uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü,Huzur,Elazığ
Kaynak: İHA