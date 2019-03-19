Elazığ'da Huzurevi Sakinlerinin El Emeği Göz Nuru Eserleri Sergilendi

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Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılar, yaptıkları el emeği göz nuru eserleri "Yaşlılara Saygı Haftası' sebebiyle sergiledi.Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen Sergide, Seramik ve ahşap boyama ürünlerinden oluşan sergide 150'e yakın el emeği eser yer aldı. Sergiye katılan protokol üyeleri, huzurevi sakinlerine karanfil hediye etti.Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, burada yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'nın 2019 yılını yaşlılar yılı ilan ettiğini söyledi.Gerçekleştirilen Yaşlılık Şurası yaşlıların haklarının güçlendirilmesi konusu öne çıktığını aktaran Dönmez, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla evde ve kurumda sunulan hizmetler ve toplum temelli bakıma ilişkin destek sistemleri yalnızca yaşlılarımızın değil, ailelerinin de sorun çözme kapasitesini artırmakta, birey, aile ve toplum refahını yükseltmektedir. Yaşlılarımız, el sanatı ürünlerini yaparken hem kendileri güzel vakit geçirmiş hem de çok güzel eserler ortaya çıkarmış"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç de Huzurevinde kalan yaşlıların hayatlarını kaliteli ve nitelikli geçirmeleri adına sosyal faaliyetler yapıldığını söyledi.Serginin açılıp gezilmesinin ardından protokol üyeleri, huzurevi sakinleriyle, Bocce ve Floor Curling oynadı