Elazığ'da "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması"

Elazığ
'da polisin yaptığı "Huzurlu Parklar
ve Okul Önleri Uygulaması" kapsamında aranan 1 şüpheli yakalandı, 3 iş yeri ile bir araca işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü
koordinesinde Türkiye
genelinde olduğu gibi Elazığ'da da eş zamanlı olarak okul önleri, elektronik oyun salonları, internet kafeler ile park ve bahçelerde "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında 56 park, bahçe, metruk bina, 80 okul önü ve umuma açık işyeri ile 156 araç denetlenip, 955 şahsın yapılan sorgulaması yapıldı. Uygulamada rüşvet suçundan aranma kaydı olan 1 şüpheli yakalandı. 3 iş yerlerinden ikisine kapalı alanda tütün mamülleri tüketmekten, birini de ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten işlem yapıldı. Polis
ayrıca aracına yaptırdığı teknik değişikliği bildirmeyen bir sürücüye cezai işlem uyguladı. - ELAZIĞ
Huzurlu Parklar,Elazığ
06 Aralık 2018 Perşembe 11:06