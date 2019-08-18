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- Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı

- Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı Araçta sıkışan yaralılardan biri AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

18.08.2019 20:40
- Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı
- Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı
Araçta sıkışan yaralılardan biri AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan biri AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Malatya,Bingöl ve Diyarbakır'ı bağlayan Elazığ Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AAG 068 plakalı otomobil B.D. idaresindeki 23 AAB 880 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.Yaralılardan biri araçta sıkıştı.Olay yerine UMKE, sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralı AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı

İtfaiye, Elazığ, AFAD, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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