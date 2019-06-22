22.06.2019 00:13
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Elazığ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Elazığ 'ın Karakoçan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Murat Çelik idaresindeki 62 AK 212 plakalı otomobil, Karakoçan Yayladere yolu Çayırgülü köyü mevkisinde, Naime Çelik yönetimindeki 44 BM 339 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu her iki araçtaki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Deniz Çelik, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Karakoçan , Elazığ , Güncel

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