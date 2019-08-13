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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Otomobillerden biri tarlaya uçtuELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

13.08.2019 16:43
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Otomobillerden biri tarlaya uçtu
ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Elazığ güney çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 34 FJ 3160 plakalı otomobil, 23 EU 928 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik kuyruğu ise ekiplerin kontrollü geçişiyle sağlandı.
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Kaynak: İHA

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