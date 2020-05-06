Haber, Son Dakika, Haberler

Elazığ'da iki otomobil koyun süresine çarptı, 2 kişi yaralandı, 20 koyun telef oldu

Elazığ'da, iki otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 20 koyun telef oldu.

06.05.2020 00:27 | Son Güncelleme: 06.05.2020 00:28
Elazığ'da, iki otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 20 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Malatya kara yolu 10. kilometresinde Çağlar Süt idaresindeki 23 ES 496 plakalı otomobil ile Emir Deniz'in kullandığı 23 LB 7559 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.
Kazada, 20 hayvan telef oldu. Hafif yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü sağlandı.
Araçların ve telef olan hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Elazığ’da iki otomobil koyun süresine çarptı, 2 kişi yaralandı, 20 koyun telef oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Emir Deniz, Malatya, Elazığ, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Elon Musk’ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Haberler››Güncel››Elazığ'da iki otomobil koyun süresine çarptı, 2 kişi yaralandı, 20 koyun telef oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: BAE'de bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Haber 02:04: Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı... - Haber 02:00: Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı Açıklaması - Haber 01:54: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri tedbirli olarak başladı-2. - Haber 01:52: Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı - Haber 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber