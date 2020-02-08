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Elazığ'da ikinci dönem ara tatilinde eğitim yapılması planlanıyor (2)

BAKAN SELÇUK, İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da Valiliği ziyaretin ardından hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

08.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:49Elazığ'da ikinci dönem ara tatilinde eğitim yapılması planlanıyor (2)

BAKAN SELÇUK, İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'da Valiliği ziyaretin ardından hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Karaman'da eğitime destek veren iş insanlarına ve hayırseverlere teşekkür eden Bakan Selçuk, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsündeki Karamanoğlu Mehmetbey heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, açılışın ardından aynı üniversitede bulunan 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı.  Program basına kapalı olarak gerçekleşti.



Sivil Toplum Kuruluşu, Ziya Selçuk, Karaman, Politika

Kaynak: DHA

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