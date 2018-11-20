Elazığ'da "İngilizce Öğretmenleri Mesleki Gelişim" Semineri

Elazığ
'da, Fırat Üniversitesi
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle "İngilizce Öğretmenleri Mesleki Gelişim" semineri düzenlendi.
Sıdıka Avar Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, İngilizce derslerinde kullanılan modern yöntem ve teknikler, teknoloji ile zenginleştirilmiş sınıflar ve etkili sınıf yönetimi gibi konular hakkında eğitim verildi.
Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih
Kömürlü, seminerin çocuklara İngilizcenin daha kolay öğretilmesi gibi konuları işlendiğinden önemli olduğunu söyledi.
Yabancı dilin önemine değinen Kömürlü, "Küreselleşen dünyada iletişimin ve gelişmenin sağlanması, ülkemizin uluslararası platformlarda tanıtılması ve evrensel bir dil olan İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilen nesiller yetiştirmekle olabilir." dedi.
Kömürlü, İngilizceyi daha iyi kullanmak için çeşitli projeler yürütüklerini aktardı.
Fırat Üniversitesi,Elazığ