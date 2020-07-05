Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralı

Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralıELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında, iskele çökmesi sonucu 3'ü ağır 5 işçi yaralandı.

05.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:51
Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralı
ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında, iskele çökmesi sonucu 3'ü ağır 5 işçi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında iskele çöktü. 5'inci katta çalışan işçiler, zemine çakıldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 5 işçiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ’da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, İşçi, Güncel, Haber
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