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Elazığ'da işçi servisi beton bloka çarptı: 9 yaralı

Elazığ'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs, fren patlaması sonucu beton bloka çarptı.

23.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:55
Elazığ'da işçi servisi beton bloka çarptı: 9 yaralı
Elazığ 'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs, fren patlaması sonucu beton bloka çarptı. Kazada 2'si ağır toplamda 9 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kanalüstü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer E. idaresindeki 23 HK 421 plakalı minibüs frenin patlaması sonucu beton bloklara çaptı. Kazada inşaat işçilerinden 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Elazığ, 3. Sayfa

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