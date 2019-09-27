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Elazığ'da İtfaiye Haftası etkinlikleri

Elazığ'da İtfaiyeciler Haftası kapsamında ekipman sergisi açıldı.

27.09.2019 16:27Elazığ'da İtfaiye Haftası etkinlikleri
Elazığ'da İtfaiyeciler Haftası kapsamında ekipman sergisi açıldı.

İtfaiye Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünün 305. Yılı ve İtfaiyeciler Haftası kapsamında Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Öğretmenevi önüne ekipman sergisi açtı. Araçların ve ekipmanların olduğu stantlar, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Stantları gezen vatandaşlar, itfaiye erleri tarafından ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların yanı sıra bugün lösemili çocuklarda stantları gezerek büyük bir merakla malzemeleri inceledi. Çocuklara balon ve boyama kitabı hediye edildi.

Serginin 4 gün daha açık kalacağı bildirildi. - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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