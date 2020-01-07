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Elazığ'da jandarma, biri keskin nişancı tüfeği 3 silah ele geçirdi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada biri keskin nişancı tüfeği 3 adet silah ele geçirildi.

07.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:48 Elazığ'da jandarma, biri keskin nişancı tüfeği 3 silah ele geçirdi
'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada biri keskin nişancı tüfeği 3 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın, yaptığı çalışmasında belirlenen şüpheli M.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelinin ahırında 1 Adet mavzer keskin nişancı tüfeği, 1 Adet Otomatik Av Tüfeği ve 1 Adet Çift Kırma Av Tüfeği ele geçirildi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan M.A. hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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