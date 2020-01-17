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Elazığ'da jandarma çocukların karne heyecanına ortak oldu

Elazığ'da, Jandarma "Sizden Biriyiz Projesi" kapsamında karne alan öğrencilerle bir araya geldi.

17.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:44Elazığ'da jandarma çocukların karne heyecanına ortak oldu
'da, "Sizden Biriyiz Projesi" kapsamında karne alan öğrencilerle bir araya geldi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, proje çerçevesinde kentteki çeşitli okulları ziyaret ederek karne alan öğrencilerin sevincini ve heyecanını paylaştı.
Öğrencilerle bir sür sohbet eden ekipler, verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri ve bol bol kitap okumaları yönünde telkinlerde bulundu.
Jandarma ekipleri, yanlarında getirdikleri hediyeleri öğrencilere dağıttı.
Öğrenciler, göstermiş oldukları ilgiden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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