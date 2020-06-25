Elazığ'da jandarma ekipleri, 18 bin 559 kök kenevir ele geçirdi

Elazığ'da jandarma ekipleri, 18 bin 559 kök kenevir ele geçirdiELAZIĞ kırsalında, jandarma operasyonunda, dere yatağına ekili 18 bin 559 kök Hint keneviri ve ağaçların arasına gizlenen 42 kilo esrar ele geçirildi.

25.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:05
Elazığ'da jandarma ekipleri, 18 bin 559 kök kenevir ele geçirdi
ELAZIĞ kırsalında, jandarma operasyonunda, dere yatağına ekili 18 bin 559 kök Hint keneviri ve ağaçların arasına gizlenen 42 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine hareke geçti. Bölgede arazi taraması yapan ekipler, dere yatağına ekili 18 bin 559 kök Hint keneviri ile ağaçların arasına gizlenmiş 42 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A. ve E.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Elazığ’da jandarma ekipleri, 18 bin 559 kök kenevir ele geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Kenevir, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Arda Kural, peçe takan kadınlar için ’Öcü’ diyen Hülya Avşar’a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak Haber
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya’dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında Haber
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu Haber
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Haberler››3. Sayfa››Elazığ'da jandarma ekipleri, 18 bin 559 kök kenevir ele geçirdi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:12: BP Türkiye'den gençler için "Gelişim Seninle" portalı - Haberler 13:12: Pirelli 2030'a kadar karbon nötr olacak - Haberler 13:12: Kelkit'te kavga: 1 ölü - Haberler 13:12: Brisa'nın Yeni Genel Müdürü Haluk Kürkçü oldu - Haberler 13:07: Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 25 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı - Haberler 12:40: Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:19: Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı - Haberler 11:52: Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 11:52: Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu - Haberler 21:15: Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim