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Elazığ'da Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi

Elazığ'da jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi.

03.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:19Elazığ'da Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi
'da jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İl Komutanlığı tarafından "Engelsiz Bir Yaşam İçin Engellilerle El Ele' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.Etkinlikte Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezine eğitim göre özel bireylerle bir araya gelen jandarma personeli yakından ilgilenip eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığının her zaman ve her yerde engelli bireylerin yayında olduğunu aktarıldı. - ELAZIĞ

Dünya Engelliler Günü, Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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