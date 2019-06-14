14.06.2019 11:58
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Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Elazığ

Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk konulurken, Vali Çetin Oktay Kaldırım'da mesaj yayınladı.

Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk konulurken, Vali Çetin Oktay Kaldırım'da mesaj yayınladı.

Elazığ'da, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Program kapsamında valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk konuldu. İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Albay Çarıkçıoğlu anıta çelenk koydu.

Öteyandan Karakoçan Anadolu Lisesi bahçesine Jandarmanın Kuruluşunun 180'inci yıl dönümü anısına İl Jandarma Komutanlığınca yaptırılan Jandarma Çeşmesinin de hizmete açıldığı belirtildi.

180'inci kuruluş yıldönümünde Türk Jandarma personelinin haklı gurur ve heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu yayınladığı mesajla belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım ise,"Milletimizin göz bebeği kuruluşlarından birisi olarak bağrından çıktığı aziz milletimize hizmeti bir şeref olarak addeden, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşul altında gözeten Jandarma teşkilatımız, asli görevlerinin yanı sıra hayata geçirdiği vatandaş odaklı sosyal hizmetlerle de halk ile devlet arasında önemli bir köprü görevini yerine getirmektedir. Jandarma teşkilatımızın yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinciyle almış olduğu bu görev ve sorumlulukları bugün olduğu gibi gelecekte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Mehmet Çetin, Mustafa Kemal Atatürk, Elazığ, Jandarma, Güncel

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