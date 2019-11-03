Haberler » Güncel » Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı

Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı

ELAZIĞ'da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

03.11.2019 19:04Elazığ'da jandarmadan kaçmaya çalışan defineciler yakalandı

ELAZIĞ'da, kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ekiplerden kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kaçak kazı yapılıp define arandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Operasyon düzenleyen jandarma, koruma altındaki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 3 kişiyi kaçmaya çalıştı ancak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ise şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerin jandarmadan kaçmaya çalıştıkları anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:38 Beşiktaş'taki trafik kazası
23:36 Yemen ordusu BM'yi Husilerin ihlallerini görmezden gelmekle suçladı
23:34 BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ, İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
22:57 Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü atladığı denizden böyle çıkarıldı
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
3.11.2019 23:39:23