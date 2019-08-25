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Elazığ'da jandarmadan motosiklet denetimi

Elazığ'da jandarma ekipleri 8 farklı noktada motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

25.08.2019 15:55 Elazığ'da jandarmadan motosiklet denetimi
Elazığ'da jandarma ekipleri 8 farklı noktada motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde eş zamanlı trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla Jandarma trafik ve asayiş birimleri tarafından motosiklet denetimi gerçekleşti. Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde jandarma trafik ve asayiş timleri 8 noktada eş zamanlı motosiklet denetimi yaptı.

Denetimlerde motosikletlerin çalıntı olup olmadığı, sürücü ve araç tescil belgeleri ve kask denetimleri kontrol edildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Türkiye, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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