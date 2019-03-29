Elazığ'da Kablo Hırsızlığı

Elazığ
'ın Karakoçan
ilçesinde 2 kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kavak
Dereköyü mevkisinde devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri park halinde şüpheli bir otomobil tespit etti.
Çevreyi kontrol eden ekipler, kestikleri 2 bin 500 metre uzunluğundaki Türk Telekoma ait haberleşme kablosunu taşınacak hale getirmeye çalışan Y.Ö. ve E.B'yi yakaladı.
Olay yerinde ayrıca kablo kesmek amacıyla kullanılan demir makas ile kerpeten ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kavak, Karakoçan, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA