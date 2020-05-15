Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo yavru sazan ele geçirildi

Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo yavru sazan ele geçirildiELAZIĞ'da, yasağa rağmen kaçak avlanan 1 ton 400 kilogram yavru sazan ele geçirildi.

15.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:55
Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo yavru sazan ele geçirildi
ELAZIĞ'da, yasağa rağmen kaçak avlanan 1 ton 400 kilogram yavru sazan ele geçirildi. Balıklara el konulurken 2 kişiye toplam 20 bin TL para cezası kesildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1 Nisan -1 Temmuz tarihleri arasında, sazangiller familyasının üreme dönemi olmasından dolayı iç sularda avlanma yasağı getirdi. Yasakla birlikte İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avının önlenmesine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimde, plakası açıklanmayan pikapta, kaçak avlanılan 1 ton 400 kilogram yavru sazan ele geçirildi. Balıklara el konulurken, araçta bulunan M.N.Ç. ve S.Ç.'ye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 20 bin lira para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında balık avı yasağı uyguladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Bu yasağı uygulamamızın sebebi, bu dönem, özellikle sazangiller familyasındaki balıkların üreme dönemi ve her bir balığın karnında yüzbinlerce yumurta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bu yumurtaların önümüzdeki dönemlerde balığa dönüşmesi ve balık stoğumuzun artması için bu yasağı uyguluyoruz. Özellikle buradan kooperatiflerimize ve kooperatif üyelerimize seslenmek istiyorum. Gerçekten balıktan ekmeklerini kazanmak istiyorlarsa, önümüzdeki dönemlerde daha fazla kazanç elde etmek istiyorlarsa, bu yasak dönemde bizimle iş birliği içerisinde bu yasağa uymalarını rica ediyoruz. Tabii ki biz jandarmamızla birlikte 7/24 saat bu kontrolleri 1 Temmuz tarihine kadar devam ettireceğiz. Umudumuz ve temennimiz odur ki tüm vatandaşlarımızın bu yasağa uymaları ve buna katkı sunmalarıdır." Elazığ’da kaçak avlanan 1 ton 400 kilo yavru sazan ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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