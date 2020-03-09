Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı
Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
09.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:28
Elazığ 'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince kent kırsalında yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 6 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.Yapılan aramada kaçak avlanan keklik ile yasa dışı avda kullanılan teçhizat ele geçirildi.
Ekipler, kaçak avlanan 6 kişiye idare para cezası uyguladı, ele geçirilen kekliği doğaya saldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince kent kırsalında yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 6 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.Yapılan aramada kaçak avlanan keklik ile yasa dışı avda kullanılan teçhizat ele geçirildi.
Ekipler, kaçak avlanan 6 kişiye idare para cezası uyguladı, ele geçirilen kekliği doğaya saldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Elazığ'da kaçak avlanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı
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