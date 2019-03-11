Elazığ'da Kaçak Avlananlara Ceza

Elazığ
'ın Kovancılar
ilçesinde otomobilde kafes içinde kanatları kesik 10 keklik bulundu, 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazıbaşı
köyü mevkisinde şüphe üzerine 23 K 1028 plakalı otomobil durduruldu.
Yapılan aramada kafes içinde kanatları kesilmiş halde mühre olarak kullanılan 10 keklik ile 4 tuzak ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğünce kaçak olarak keklik avladıkları gerekçesiyle 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza verildi.
Keklikler tedavi için Fırat Üniversitesi
Hayvan Hastanesine gönderildi.
Kovancılar, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA