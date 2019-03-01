Elazığ'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçirildi

Elazığ
'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına ekipleri, Diyarbakır
yolu Maden ilçesi Gezin
Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı.Ekiplerin uygulama sırasında şüpheli 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada kaçak 480 paket sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi.
Ekiplerde araçta bulunan 3 Irak
uyruklu şahsı gözaltına aldı. - ELAZIĞ
Jandarma, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA