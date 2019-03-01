01 Mart 2019, 09:47
»»

Elazığ'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçirildi

Elazığ

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Diyarbakır yolu Maden ilçesi Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı.Ekiplerin uygulama sırasında şüpheli 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada kaçak 480 paket sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi.

Ekiplerde araçta bulunan 3 Irak uyruklu şahsı gözaltına aldı. - ELAZIĞ Jandarma, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR