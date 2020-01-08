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Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

08.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:40 Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçesindeki bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu yere operasyon düzenledi.
Operasyonda, güvenlik güçlerinden gizlenmeye çalışan O.D, R.V. ve T.Ö. saklandıkları çukurda, N.Ş. ve A.E. ise bindikleri otomobilde yakalandı.
Aramada 24 sikke, 3 ok ucu, metal arama dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elazığ, Palu, Güncel

Kaynak: AA

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