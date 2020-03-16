Elazığ'da kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.
16.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:46
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar