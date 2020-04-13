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Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yaptığı belirlenen 1 şüpheli düzenlenen baskınla suç üstü yakalanıp gözaltına alındı.

13.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:57
Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı
Elazığ 'da kaçak kazı yaptığı belirlenen 1 şüpheli düzenlenen baskınla suç üstü yakalanıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüpheli O.G'nin kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, kazı yapacağı bölgeye ulaştı. Şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri, kazının yapıldığı bölgede operasyon yaparak şahsı yakaladı.

Yakalanan şahıs gözaltına alınırken, kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa
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