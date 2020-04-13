Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan O.G., jandarma tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
13.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:23
ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan O.G., jandarma tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.G.'nin, kaçak kazı yapacağı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler takibe aldıkları O.G.'yi arazide kazı yaparken suçüstü yakaladı. O.G. gözaltına alınırken, kullandığı malzemelere el koyuldu.
Kaynak: DHA