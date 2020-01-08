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Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü 5 gözaltı

Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltıELAĞIZ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı, 24 sikke ele geçirildi.

08.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:15
'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
ELAĞIZ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı, 24 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi yapıların korunması yönelik çalışma başlatıldı. Palu ilçesinde koruma altında bulunan sit alanında kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, koruma altında bulunan sit alanında kaçak kazı yapan O.D., R.V., T.Ö., N.Ş. ve A.E.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerde yapılan aramada 24 sikke, 3 ok ucu ve kazıda kullandıkları malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü 5 gözaltı

Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


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