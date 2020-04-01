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Elazığ'da kaçak sigara imal eden 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ'da kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

01.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:52
Elazığ'da kaçak sigara imal eden 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Elazığ 'da kaçak sigara imal ederken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hankendi köyünde kaçak sigara imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında A.Ö. ve H.Ü'nün kiraladıkları bağ evinde kaçak sigara üretimi yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüpheliler kaçak sigara imal ederken ekiplerce suçüstü yakalandı.
Yapılan aramalarda 100 kilogram kıyılmış tütün, tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin boş makaron ile kaçak tütün imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, Güncel
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