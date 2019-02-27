Elazığ'da Kaçakçılık Operasyonları

Elazığ
'da kaçak üretilen 450 litre şarap ile belgesiz kıyılmış 100 kilogram tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kaçak şarap üretilerek piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine merkeze bağlı Dambüyük köyü Tapanlı mezrasındaki bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada kaçak üretilen ve mazot bidonları içerisine gizlenmiş 450 litre şarap bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, Elazığ- Bingöl
kara yolu İçme Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisindeki yol kontrol noktasında uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik şok uygulaması yapıldı.
Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada belgesiz kıyılmış 100 kilogram tütün ele geçirildi.
Otomobil sürücüsüne Kabahatler Kanunu Hükümlerince bin 50 lira idari para cezası kesildi, ele geçirilen kaçak tütünler imha edildi.
Jandarma, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA