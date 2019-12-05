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Elazığ'da kaçakçılık operasyonu

Elazığ'da düzenlenen operasyonda kaçak 430 akıllı saat, powerbank, mikrofon, şarj cihazı, hoparlör, radyo ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

05.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:48Elazığ'da kaçakçılık operasyonu
'da düzenlenen operasyonda kaçak 430 akıllı saat, powerbank, mikrofon, şarj cihazı, hoparlör, radyo ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda sokulan 430 akıllı saat, powerbank, mikrofon, şarj cihazı, hoparlör, radyo, cep telefonu aksesuarı bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan R.P'nin jandarmada işlemleri sürüyor.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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