Haberler » Güncel » Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da kaçak cinsel içerikli ürün satan bir kişi gözaltına alındı.

06.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:58
Elazığ'da kaçak cinsel içerikli ürün satan bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde tabelası olmadan ürün satışı yapıldığının tespiti üzerine çalışma başlattı.
Kontrollerde, satış izni olmadan ve yasa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen, eczane ortamında satılması gereken cinsel içerikli 21 bin 636 hap, krem, şurup, damla, solüsyon ele geçirildi.
Gözaltına alınan I.S.R'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:55   Çeşme'de 6 Afgan uyruklu insan kaçakçısı tutuklandı
21:54   Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
21:54   Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu
21:46   Gaziantep Tanıtım Günleri'ndeki yüksek fiyatlara zabıta müdahale etti
21:48   TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da
21:41   Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın
21:04   İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi
20:49   Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
20:36   HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan "Biz terörist değiliz" çıkışı
20:14   Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum
6.11.2019 21:57:15