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Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

05.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:24Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli R.P.'nin kullandığı araç tespit edilip durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı akıllı saat, powerbank, mikrofon, şarj cihazı, hoparlör, radyo, cep telefonu aksesuarlarından oluşan 430 adet elektronik malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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