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Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışma kapsamında çok sayıda kaçak sigara ve jel ele geçirildi.

28.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:38 Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışma kapsamında çok sayıda kaçak sigara ve jel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli C.E. belirlenerek aracı takibe alındı. Takip sonrası düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ile uyarıcı jel ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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