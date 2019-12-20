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Elazığ'da "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" semineri

Elazığ'da kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik seminer düzenlendi.

20.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:00 Elazığ'da
'da kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik seminer düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Aile İçi Şiddet Büro Amirliği tarafından kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik seminer düzenlendi. Halk Eğitim Merkezinde yapılan seminere katılan kadınlara görsel ve teorik eğitici bilgiler verildi.

Şiddet uygulayan kişilere yönelik alınan tedbir ve yaptırımların neler olduğunun ele alındığı seminerde, şiddete maruz kalanların hangi kamu kurumlarına başvurabileceği ve hangi acil çağrı hatlarını arayabilecekleri ile şiddet mağdurlarının ne tür haklarının olduğu gibi konular aktarıldığı belirtildi.

Öteyandan günümüz teknolojik araçlarından daha verimli yararlanabilmek adına akıllı telefonlar için geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması programından başvuruların nasıl yapılabileceği hakkında uygulamalı eğitim verildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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