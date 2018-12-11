Elazığ
'da kadına yönelik şiddet semineri gerçekleştirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda İl Kültür ve Turizm İl Müdürülüğü personeline yönelik düzenlenen seminerde kadın erkek eşitsizliği, kalıp yargılar, ayrımcılık, şiddetin türleri, kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri konularında katılımcılar bilgilendirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Kenç, şöyle konuştu:
"Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir."
İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaklarını söyledi.
Elazığ
11 Aralık 2018 Salı 14:25