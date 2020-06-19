Elazığ'da kadınlar, 'Merve Konukoğlu' için bir araya geldi

Elazığ'da kadınlar, 'Merve Konukoğlu' için bir araya geldiELAZIĞ'da, babası Mikail Konukoğlu (63) tarafından öldürülen Merve Konukoğlu (20) için bir araya gelen kadınlar, cinayeti protesto etti.

19.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:35
Elazığ'da kadınlar, 'Merve Konukoğlu' için bir araya geldi
ELAZIĞ'da, babası Mikail Konukoğlu (63) tarafından öldürülen Merve Konukoğlu (20) için bir araya gelen kadınlar, cinayeti protesto etti. Merve Konukoğlu bugün, kentteki Asri Mezarlık'a, ailesinin gözyaşları arasında defnedilirken, kızını öldürdükten sonra aynı silahla kendisini ağır yaralayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mikail Konukoğlu da, Elmapınarı köyünde kazdığı ve "Bu mezara ya ben ya da karım girecek" dediği mezara sessizce defnedildi.
Elazığ'da, 17 Haziran'da, görüşmek istemediği babası tarafından tabancayla öldürülen Merve Konukoğlu, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızını öldürdükten sonra aynı silahla kendisini de ağır yaralayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mikail Konukoğlu da, Elmapınarı köyünde kazdığı ve "Bu mezara ya ben ya da karım girecek" dediği mezara sessiz sedasız defnedildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar da Öğretmenevi önünde toplanarak eylem yaptı. Platformun Elazığ temsilcisi Gözde Önal, öldürülen tüm kadınlar için sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Merve Konukoğlu daha 20 yaşındaydı. Sınava girmek için geldiği Elazığ'da babası tarafından öldürüldü. Merve, nasıl ki Şeyma için sessiz kalmadıysa, bizler de öldürülen tüm kadınlar için sessiz kalmayacağız. Sana söz Merve. Senin ve öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız. 18 günde 18 kadın öldürüldü. Bugün Nurtaç Canan'ın haberini aldık. Vurulduğunda öleceğini düşünerek kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu, kurtuldum' diye not yazdı. Düşünün, ölmeyi beklerken 'kurtuldum' diyor. Kadın cinayetleri son bulana dek, yaşam hakkı elinden alınan kardeşlerimiz için adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son vermek için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Program sonrası kadınlar, öldürülen kadınların isimlerini okuyarak olaysız dağıldı. Elazığ’da kadınlar, ’Merve Konukoğlu’ için bir araya geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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