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Elazığ'da kalaşnikof ele geçirildi

Elazığ polisi yaptığı çalışmada 1 afet kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ele geçirdi, 1 şüpheliyi göz altına aldı.

10.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:46Elazığ'da kalaşnikof ele geçirildi
polisi yaptığı çalışmada 1 afet kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ele geçirdi, 1 şüpheliyi göz altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uzun namlulu silah olduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda evde yapılan aramada 1 adet AK 47 marka silah ile bu silaha ait 3 adet şarjör ve 100 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlarla alakalı şüpheli A.C. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kalaşnikof, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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