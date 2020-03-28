Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'da " kapalı çarşı" kapatıldı

Elazığ'da bugün toplantısını yapan Pandemi kurulu kentte yoğun olarak yöresel ürünlerin bulunduğu kapalı çarşının kapanmasını kararlaştırdı.

28.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:23
Elazığ'da
Elazığ 'da bugün toplantısını yapan Pandemi kurulu kentte yoğun olarak yöresel ürünlerin bulunduğu kapalı çarşının kapanmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece açıkladığı korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bugün Elazığ Valiliği'nde Pandemi Kurulu toplandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan Pandemi kurulunda şuana kadar alınan ve alınması planlanan tedbirler görüşüldü. Toplantı sonunda kentte alınan önlemlerden sonra en çok alış veriş amaçlı kullanılan ağırlıklı olarak yöresel ürünlerin bulunduğu kapalı çarşının kapanması kararı çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada," Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında yapılan Pandemi kurulu toplantısı sonucunda, kapalı çarşı yönetimiyle alınan ortak karar sonucu korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı çarşı geçici süreliğine kapatıldı"denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Valiliği, Oktay Kaldırım, Elazığ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da ' kapalı çarşı' kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İtalya’da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Akçakale hudut hattında silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi - Haber 12:50: Korona virüs nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi - Haber 12:50: Dezenfekte çalışmaları drone ile görüntülendi - Haber 12:50: Pazarlarda yeni dönem başladı - Haber 12:50: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüste pik seviyeye hazırız" - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber