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Elazığ'da kapılar kırıldı, uyuşturucu tacirleri yakalandı: 6 gözaltı

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda Özel Harekat Timleri, kapıları kırarak içeri girdi 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

25.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:42 Elazığ'da kapılar kırıldı, uyuşturucu tacirleri yakalandı: 6 gözaltı
polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda Özel Harekat Timleri, kapıları kırarak içeri girdi 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde koltukların altında zulalanmış halde satışa hazır çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çok sayıda adres belirlenerek bugün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyona narkotik polisleri ile Özel Harekat Timleri katıldı. Özel Harekat Timleri kapıları kırarak içeri girdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Narko timler ise evlerde arama yaptı. Yapılan aramada koltukların alt kısımlarına zulalanmış piyasaya sürülmek üzere 59'u fişeklenmiş toplam yarım kilo kubar esrar, 74'ü fişeklenmiş halde 57 gram toz esrar, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu haplar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 12 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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