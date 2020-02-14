Haberler » Güncel » Elazığ'da kar nedeniyle 314 köy yolu kapalı - Haber

Elazığ'da kar nedeniyle 314 köy yolu kapalı

Elazığ'da 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 496 köy yolundan 182'si açıldı, 314'ünün ise kapalı olduğu bildirildi.

14.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:35Elazığ'da kar nedeniyle 314 köy yolu kapalı
'da 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 496 köy yolundan 182'si açıldı, 314'ünün ise kapalı olduğu bildirildi.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından yoğun kar yağışı Elazığ genelinde 2 gün etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 550 köy yolundan 496'sı ulaşıma kapandı.Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin çalışmasıyla şuana kadar 182 köy yolunun açıldığı bildirildi. Kapalı bulunan 314 köy yolunun açılması için yoğun çalışma yapıldığı aktarıldı. Kent merkezinde ise belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.Öteyandan bugün sabah saatlerinde kent genelinde sis bir süre etkili oldu.
Elazığ, Malatya,Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise buzlanma, don ve çığa karşı tedbirli olunmasını istedi.
(İHA)

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:10:16