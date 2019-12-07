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Elazığ'da kar nedeniyle mahsur kalan mangal kömürü işçileri kurtarıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 40 mangal kömürü işçisi kurtarıldı.

07.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:10Elazığ'da kar nedeniyle mahsur kalan mangal kömürü işçileri kurtarıldı
'ın ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 40 mangal kömürü işçisi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıtaş köyü Bozarmut mezrası yakınlarındaki ormanlık alanda aileleriyle mangal kömürü yapan 40 işçi, aniden bastıran kar yağışı sonrası yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu yol açılarak mahsur kalan işçiler kurtarıldı.
Mangal kömürü işçileri, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Kurtarma faaliyetine katılan Sakabaşı köyü muhtarı Çetin Tekkuş, aniden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle civardaki köy yollarının ulaşıma kapandığını belirtti.

Baskil, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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