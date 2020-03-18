Elazığ'da kar yağışı etkili oluyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
18.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:04
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçede, yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçede, yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA