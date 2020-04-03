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Elazığ'da karantina altına alınan apartman ikiye yükseldi

Elazığ'da karantina altına alınan apartman ikiye yükseldi Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2'ye yükseldi.

03.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:59
Elazığ 'da karantina altına alınan apartman ikiye yükseldi
ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2'ye yükseldi. Daha önce 5 katlı, şimdi ise farklı bir mahallede 8 katlı bir apartmanda karantina süreceği başlatıldı.
Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tüm tedbirler alınmaya devam ediyor. Kentte kalabalık oluşturabilecek tüm noktalar kapanırken, Korona virüs testi pozitif çıkanlar ile şüphe duyulanlarla ilgili karantina süreci başlatıldı. Daha önce şehir dışından gelen bir kadının testinin pozitif çıkması üzerine ikamet ettiği Sürsürü Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda karantina süreci başlatılmıştı.Kentte ikinci karantina süreci ise Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 8 katlı bir apartmanda başlatıldı. Apartmanda ikamet eden bir kadından şüphe edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler görev aldı. Polisin karantina süreci başlatılan apartmanın girişini kontrol altına aldığı ve giriş çıkışları yasakladığı bildirildi. Elazığ’da karantina altına alınan apartman ikiye yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, 3. Sayfa

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Elazığ'da karantina altına alınan apartman ikiye yükseldi
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