Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'da karantina noktası 11'e yükseldi

Elazığ'da korona virüs sebebi ile bir site de 8 katlı bir blok karantinaya alındı.

09.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:05
Elazığ'da karantina noktası 11'e yükseldi
Elazığ 'da korona virüs sebebi ile bir site de 8 katlı bir blok karantinaya alındı. Elazığ'da karantinaya alınan nokta sayısı 11'e yükseldi.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 4 apartman, Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı. Bugün ise merkeze bağlı Ataşehir, Olgunlar ve Aksaray Mahallelerinde bulunan 3 apartmanın ardından Sürsürü mahallesinde bulunan bir sitede de 8 katlı bir blokta karantina süreci başladı.Sitede şüpheli vakanın test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler siteyi karantina altına aldı.

Polisler, tedbir aldığı sitenin giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekip nöbet tutmamaya başladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Karakoçan, Türkiye, Elazığ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da karantina noktası 11'e yükseldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: İsmail dede, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:33: İsmail Demir: COVID-19 için yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştiriliyor - Haber 18:33: Besni'de haşereyle mücadele sürüyor - Haber 18:32: 13'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü - Haber 18:32: Çorum'da Korona virüsü yenen 13 hasta taburcu edildi - Haber 18:18: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler