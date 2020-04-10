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Elazığ'da karantina noktası 14'e yükseldi

Elazığ'da karantina noktası 14'e yükseldi Elazığ'da korona virüs sebebi ile 3 apartman daha karantinaya alındı.

10.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:02
Elazığ 'da karantina noktası 14'e yükseldi
ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs sebebi ile 3 apartman daha karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan nokta sayısı 10'u apartman olmak üzere 14'e yükseldi.
Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 7 apartman, Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı. Bugün ise merkeze bağlı Ataşehir, Olgunlar ve Abdullahpaşa Mahallelerinde bulunan 3 apartmanda daha karantina süreci başlatıldı. 3 mahalledeki apartmanlardaki şüpheli vakaların test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanları karantina altına aldı.
Polisler, tedbir aldığı sitenin giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekip nöbet tutmamaya başladı. Elazığ’da karantina noktası 14’e yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Genel
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