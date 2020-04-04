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Elazığ'da karantina noktası 4'e yükseldi

Elazığ'da karantina noktası 4'e yükseldi Merkeze bağlı Sürsürü, Cumhuriyet ve Kırklar mahallesinin ardından Karakoçan ilçesinde de Kulubaba mahallesi karantinaya alındı Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yer sayısı 4 'e çıktı.

04.04.2020 20:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:58

Elazığ 'da karantina noktası 4'e yükseldi

Merkeze bağlı Sürsürü, Cumhuriyet ve Kırklar mahallesinin ardından Karakoçan ilçesinde de Kulubaba mahallesi karantinaya alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yer sayısı 4 'e çıktı. Karakoçan ilçesinde 1 mahallede uygulanan karantina, kent merkezinde ise 3 apartmanda uygulandığı öğrenildi.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tüm tedbirler alındı. Şehir dışından gelenlerin de kontrol edildiği kentte şuana kadar 4 nokta karantinaya alındı. Karakoçan İlçesinde Kulubaba mahallesinde uygulanan karantina kuralları, kent merkezinde Sürsürü, Cumhuriyet ve Kırklar Mahallesi'nde 3 apartmanda da uygulandığı bildirildi. Daha önceden merkezde Sürsürü, Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu gibi şimdi de Kırklar Mahallesi Ahenk Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda bir kişinin korona virüs testi pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı.Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 katlı apartmanı ve testi pozitif çıkan kişinin aracını karantinaya aldı. Polisin 24 saat nöbet tutmaya başladığı binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Elazığ’da karantina noktası 4’e yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karakoçan, Elazığ, Genel

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Elazığ'da karantina noktası 4'e yükseldi
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