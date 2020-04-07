Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi

Elazığ'da bir köy, bir mahalle, 3 apartmanın ardından şimdi de bir mezra, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

07.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:22
Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi
Elazığ 'da bir köy, bir mahalle, 3 apartmanın ardından şimdi de bir mezra, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs nedeniyle alınan tedbirler artırılarak devam ediyor. Daha önce Karakoçan ilçesine bağlı bir mahalle, kent merkezinde bulunan Sürsürü, Kırklar ve Cumhuriyet Mahallelerinde 3 apartman karantinaya alındı. Bugün ise Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü karantinaya alındı. Ardından Valilik yeni bir kararı daha duyurarak Baskil ilçesinin Topelkem köyüne bağlı Omik mezrasının da karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Baskil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, ilimiz Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrasında korona virüs hastalığı (COVID-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Karantinaya alınan bölgelerin polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrolü sağlandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Baskil, Elazığ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: TUNCELİ Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu - Haber 18:18: Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme - Haber 18:18: ABD'nin Demokrat başkan adaylarından Biden: "Seçimleri Kovid-19 yüzünden erteleyemeyiz" - Haber 18:18: İstanbul'da Kovid-19 hastası tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:18: KVKK Başkanı Bilir, Kovid-19 mücadelesinde kişisel verilerin korunmasını değerlendirdi Açıklaması - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi