Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu

ELAZIĞ'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu.

03.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:12
Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu

ELAZIĞ'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler  kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu.

Elazığ 'da bugün Sürsürü Mahallesi'ndeki anne ve çocuğunun koranavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla oturdukları 5 katlı apartmanın karantinaya alınmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanda 1 kişide de pozitif vaka tespit edildi. Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda ikamet eden kişide koronavirüs tespit edilmesiyle bina valilik tarafından karantinaya alındı. Kararın ardından polis ekipleri, apartmanın giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, Anne, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:39: Ünlü otomobil üreticisinden camiye araba bağışı - Haber 21:38: Karabük'te emeklilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 21:36: Cezayir'deki Türkler ülkeye getirildi - Haber 21:36: Ahırının en büyük tosununu bağışladı - Haber 21:34: Dünya Gıda Programı'ndan "Sahel'deki insani kriz kontrolden çıkabilir" uyarısı - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 21:00: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haber 20:41: Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek - Haber