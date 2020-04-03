Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu
ELAZIĞ'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu.
03.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:12
ELAZIĞ'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu.
Elazığ 'da bugün Sürsürü Mahallesi'ndeki anne ve çocuğunun koranavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla oturdukları 5 katlı apartmanın karantinaya alınmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanda 1 kişide de pozitif vaka tespit edildi. Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda ikamet eden kişide koronavirüs tespit edilmesiyle bina valilik tarafından karantinaya alındı. Kararın ardından polis ekipleri, apartmanın giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, Anne, Güncel